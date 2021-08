Frp: Lønna til sjukepleiarar må opp

innenriks

– Det vi ser no, er berre starten på ei kjempeutfordring. Aldringa i norsk befolkning gjer at vi vil trenge ekstremt mange fleire i omsorgsyrka i åra framover, seier Søviknes til NTB.

Utfordringa er særleg stor i distrikta, påpeikar han.

– Med den alderssamansetninga mange distriktskommunar har, vil dei rett og slett ikkje klare omsorgsbyrda. I praksis soper byane til seg det som er av ledig kapasitet av sjukepleiarar. Dette er ei av dei største utfordringane Noreg står overfor, konstaterer Frp-nestleiaren, som tok opp temaet på Arbeidslivets toppmøte på Arendalsveka.

– Staten må gå føre

Søviknes erkjenner at det er krevjande for politikarar å gå inn i noko som det eigentleg er partane i arbeidslivet som skal handtere.

– Men vi meiner det er heilt nødvendig at staten ser på moglegheiter for å gå inn og bidra for å få eit lønnsløft for sjukepleiarar spesielt, men også helsefagarbeidarar, seier Søviknes.

– Staten kan gå føre og gjere noko på det oppgjeret staten er part i, nemleg sjukehusa og spesialisthelsetenesta. Om staten gir sjukepleiarane her eit særskilt løft, vil kommunane måtte følgje etter.

– Ikkje rom i år

I år enda lønnsoppgjeret for sjukepleiarane med streik og tvungen lønnsnemnd. I ei fersk undersøking seier over sju av ti sjukepleiarar at dei har vurdert å slutte eller byte jobb det siste året, ein kraftig auke frå tidlegare år.

Søviknes forstår godt at mange er lite fornøgde.

– Samtidig var det ikkje rom i år for å gjere noko særskilt for sjukepleiarane, seier han.

Må utdanne fleire

Det er likevel ikkje berre eit lønnsløft som må til. Også utdanningskapasiteten må styrkjast betrakteleg, meiner Frp-toppen.

– Den er altfor låg i dag. Det overraskar meg at regjeringa har vore så passiv her, seier han.

