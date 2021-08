Høgre pustar Ap i nakken: – Vi tek ingenting for gitt

innenriks

Knapt fire veker før valet ligg Arbeidarpartiet an til å gjere eit historisk dårleg val. På ei måling Norstat har gjort for Aftenposten og NRK denne veka, får partiet ei oppslutning på fattige 22,1 prosent.

Samtidig seglar Høgre opp som ein sterk konkurrent til tittelen som det største partiet i landet. Berre 0,2 prosentpoeng skil oppslutninga til dei to rivalane på målinga. På den nyaste målinga til TV 2 ligg Ap 1,6 prosentpoeng framfor Høgre.

– Heilt på knivsegga

I Høgre er tala som ein motivasjon, fortel helseminister og tidlegare Høgre-nestleiar Bent Høie til NTB.

– På dei siste målingane er vi heilt på knivsegga. Og det er klart at eit stort Høgre er viktig for at vi kan halde fram i regjering og ha Erna Solberg som statsminister. Det inspirerer oss i innspurten av valkampen, seier Høie.

Han meiner målingane no har snudd i Høgres favør.

– For oss som no ønskjer å få fart på Noreg igjen, skape arbeidsplassar og inkludere fleire, er det viktig at veljarane ser at dette valet definitivt ikkje er avgjort, og at kvar stemme kjem til å telje etter valdagen, seier Høie.

– Hypotetisk

Ap-nestleiar Hadia Tajik seier på si side at ho ikkje tek noko for gitt.

– Vi kjem til å jobbe kvar einaste dag for å få til eit skifte til det beste for vanlege folk, seier Tajik til NTB.

Ho avfeiar det like fullt som hypotetisk at Høgre kan bli større enn Ap etter valet.

– Dette er eit hypotetisk spørsmål. Vi jobbar for at det skal bli eit regjeringsskifte med Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet. Eit sterkt Arbeidarparti, seier Tajik.

– Det er eit hypotetisk spørsmål, men det kan jo bli ein realitet?

– Det er framleis eit hypotetisk spørsmål, seier Tajik.

Déjà vu

Også før stortingsvalet i 2017 måtte Ap hanskast med ei rekkje krisemålingar som sette tonen for valkampen. Den gong låg partiet likevel høgare på målingane enn det gjer no.

Tajik seier at folk i partiet framleis er motiverte for den tunge jobben som ligg framfor dei.

– Alle eg har snakka med i Arbeidarpartiet er veldig motivert for å få til eit regjeringsskifte. Vi ser jo korleis det under åtte år med Høgre er dei rikaste som har vorte prioriterte, og ikkje alminnelege familiar, kvardagen og inntektene deira. Det kjem ei Arbeidarparti-leia regjering til å forandre på, og det er vi motiverte for å få til, seier Tajik.

