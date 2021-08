Høgsterett skal vurdere inndraging av mobil frå 13-åring

innenriks

Det har ankeutvalet vedteke, skriv Rett24.

Guten var 13 år då han i fjor vår oppbevarte eit intimt bilete av ei mindreårig venninne på mobiltelefonen sin – ein Iphone 11 til cirka 10.000 kroner. Deretter delte han biletet med fleire andre, før han kravde pengar av jenta for å slette det.

Statsadvokat Stein Vale skal prosedere saka for Høgsterett. Han sa i juni til Rett24 at det ikkje finst rettspraksis på dette frå tidlegare, og seier dette er ei viktig prinsippsak.

– Dommen sender eit viktig signal til ungdom om at sjølv om dei er under den strafferettslege lågalderen, kan dei risikere at mobiltelefonen blir inndregen viss dei formidlar seksualiserte bilete av barn, uttalte Vale.

Fredrikstad tingrett kom i februar til at telefonen ikkje kunne inndragast, før Borgarting lagmannsrett kom til motsett konklusjon i juni.

