Noreg vurderer å endre bistanden til Afghanistan

innenriks

Noreg gjer no ei totalvurdering av den såkalla bistandsporteføljen, seier Ine Eriksen Søreide (H), som seier at desse vurderingane handlar om to ting.

– Det eine handlar om at vi ikkje kjem til å utbetale det som til no ikkje er utbetalt, seier ho, og held fram:

– Det andre er at vi gjer ei vurdering av om vi skal endre innretning på noko av det fordi no er dei humanitære behova relativt store. Det kan hende då at vi må skifte noko av tyngdepunktet over til meir humanitær bistand, sjølv om Afghanistan allereie er ein av dei største humanitære mottakarane av norsk hjelp, seier Søreide.

