Oljefondet med 990 milliardar i avkasting første halvår

Dermed hadde fondet ein samla verdi på 11.673 milliardar kroner per 30. juni i år, skriv Noregs Bank.

– Aksjeinvesteringane bidrog mest positivt til avkastinga i halvåret, og særleg investeringane innan sektorane energi og finans. Investeringane i energiselskapa fekk ei avkasting på 19,5 prosent, seier leiar Nicolai Tangen i Noregs Bank Investment Management.

Pandemieffekt

Under koronapandemien har òg aksjar innan helse og teknologi hatt solid avkasting.

– Utrullinga av vaksinasjonsprogram i USA, Storbritannia og Europa gav håp om å vende tilbake til normalitet i andre halvdel av året. Mot slutten av første halvår la derfor marknadsdeltakarane vekt på dei økonomiske utsiktene etter pandemien og ei forventning om høgare inflasjon, skriv fondet i halvårsrapporten sin.

Avkastinga på aksjeinvesteringane til fondet var 13,7 prosent i første halvår, og for unotert eigedom fekk ein ei avkasting på 4,6 prosent.

Teknologiaksjar

Det er amerikanske teknologiselskap som dominerer lista over dei største aksjeporteføljane.

–Teknologiselskapa fekk ei avkasting på 16,8 prosent. Fleire store teknologiselskap opplevde ein framleis auke innan digital annonsering, seier Tangen.

Oljefondet eig aksjar til ein verdi av 173,7 milliardar kroner i Apple, som er den største enkeltbehaldninga. Nummer to på lista er Microsoft (173,5 milliardar kroner), og deretter følgjer Alphabet (126,9 milliardar kroner), Amazon (126,5 milliardar kroner) og Facebook (88 milliardar kroner).

– Investeringa i teknologiselskapet Alphabet Inc. bidrog mest positivt til avkastinga i halvåret, følgt av investeringane i teknologiselskapa Microsoft Corp og Facebook Inc. Enkeltselskapet som bidrog mest negativt til avkastinga, var legemiddelselskapet Daiichi Sankyo Co. Ltd., skriv fondet.

Valutasvingingar

Renteinvesteringane gav ei avkasting på -2 prosent, medan unotert infrastruktur for fornybar energi gav ei avkasting på -1,9 prosent. Til saman 72,4 prosent av fondet er investert i aksjar, 25,1 prosent i rentepapir, 2,4 prosent i unotert eigedom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Verdien av fondet blir òg påverka av at kronekursen har styrkt seg mot fleire andre valutaer.

– Valutasvingingane bidrog til å redusere verdien av fondet med 79 milliardar kroner, opplyser fondet.

Første halvår vart det teke ut 147 milliardar kroner frå fondet.

