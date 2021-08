Søreide: Alt avheng av kva Taliban gjer, ikkje kva dei seier

innenriks

– Det vil jo materialisere seg dei næraste dagane og vekene, og det kan jo òg komme endringar i Talibans vurderingar etter kvart, seier Søreide.

Ho seier norske styresmakter er bekymra for jenter og kvinner, men også for menneskerettsforsvararar og andre representantar for sivilsamfunnet. Dette er menneske som har levd under press og risiko òg tidlegare, påpeikar Søreide.

– Vi ser no at mange av dei riktige tinga blir sagt, men det står att å sjå om det blir følgt opp i praksis.

Søreide opplyser at regjeringa ikkje har gjort noka ny vurdering av om Noreg skal ta imot fleire flyktningar frå Afghanistan, men at enkelte kan bli omfatta av kvoteflyktningordninga.

– Vi er allereie eitt av landa som tek imot flest kvoteflyktningar, og det er jo eit viktig rom som sjølvsagt òg kan brukast i desse samanhengane.

