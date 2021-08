Sametingsdirektør: Feil i valmanntalet vil ikkje påverke valet

innenriks

Ein rutinekontroll avdekte nyleg at valmanntalet til sametingsvalet i haust ikkje var fullstendig, noko som vart karakterisert som alvorleg. Derfor møttest Sametinget, Valdirektoratet og Skatteetaten til eit hasteinnkalla møte onsdag der dei avklarte situasjonen og korleis den skal løysast.

Blant feila som er identifiserte og blir allereie løyste onsdag, er at personar som har meldt seg ut av valmanntalet, likevel har vore inkludert. Dette omfattar om lag 200 personar, opplyser Sametinget i ei pressemelding.

Sametingsdirektør Inger Marit Eira-Åhrén seier at ingen av feila vil påverke valet, og ho forsikrar om at alle skal få moglegheit til å stemme ved sametingsvalet.

– Sametinget er tilfreds med møte, at vi har klart å spore opp feila som har oppstått, og at dei no blir løyste. Det viktigaste for oss er fungerande operative system på nasjonalt nivå, seier Eira-Åhrén.

