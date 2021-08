Smitten auka med 25 prosent førre veke – men få nye innleggingar og dødsfall

innenriks

Talet på registrerte koronatilfelle har auka dei fire siste vekene, etter seks veker med ein stabil trend. I den siste vekerapporten opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at det førre veke (veke 32) var ein smitteauke på 25 prosent

Dette utgjer 124 melde tilfelle per 100.000 innbyggjarar for veke 31 og 32 samla, ifølgje rapporten

Størst smittetrykk er det i Vestland med 225 per 100.000 innbyggjarar for veke 31 og 32, følgd av Oslo (191), Møre og Romsdal (117) og Viken (113).

Sist veke var det ein auke i talet på melde tilfelle i Viken, Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet. Ifølgje FHI er deltavarianten no heilt dominerande i Noreg.

Få dødsfall

FHI skriv i rapporten at epidemien framleis er under kontroll sjølv om smittespreiinga aukar i fleire delar av landet.

– Førekomsten aukar primært i dei yngre aldersgruppene, og delen melde tilfelle som kan knytast til innreise har auka gjennom sommaren, skriv FHI.

Talet på koronainnleggingar held seg derimot lågt. Førre veke vart 29 pasientar lagde inn på sjukehus med covid-19 som hovudårsak. Det er fire færre enn veka før.

Det vart registrert fem koronarelaterte dødsfall i veke 32. Det har kvar veke vore seks eller færre koronarelaterte dødsfall sidan veke 18.

Førekomsten av sjukehusinnleggingar, intensivinnleggingar og dødsfall held seg framleis lågt, noko FHI går ut frå kjem av at vaksinen vernar dei eldre og andre med forhøgd risiko for alvorleg sjukdom.

R-talet

Sjølv om det no er ein auke i talet på melde tilfelle, og deltavarianten dominerer, reknar FHI det som lite sannsynleg at epidemien blir så stor som tidlegare bølgjer, og at kapasiteten til sjukehusa blir trua.

R-talet blir oppgitt til å vere 1,2 i snitt sidan 21. juli. FHI reknar med at 62 prosent av dei som har vorte smitta i Noreg dei siste to vekene, har vorte oppdaga.

Dei siste to vekene har 565 tilfelle av koronaviruset vorte påviste hos fullvaksinerte. Delen fullvaksinerte av alle påviste tilfelle dei siste to vekene utgjer dermed 8,4 prosent.

Fleire utbrot sannsynleg

Ved slutten av førre veke var 87,6 prosent av alle personar over 18 år vaksinerte med første dose av koronavaksinen, medan 53,3 prosent har fått andre dose.

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad understrekar til NTB at vi framleis ikkje har befolkningsimmunitet i Noreg.

– Vaksinetempoet er høgare enn nokon gong. Vaksinekalenderen til FHI tyder på at vi er i mål med vaksinasjonen av alle vaksne i Noreg innan midten av september.

Fredag vart det kjent at Noreg får 1 million ekstra dosar med Moderna-vaksinen frå Polen, og at vaksinasjonen dermed kan skyte endå meir fart. Dei få vekene som står att før vi er i mål med vaksinasjonen, blir avgjerande for om vi får ei fjerde smittebølgje eller ikkje.

– Det er sannsynleg med fleire utbrot som kan bli krevjande å handtere for kommunane, men samtidig vil vaksinasjonstempoet hjelpe oss mykje. Viruset møter fleire og fleire vaksinerte og klarer ikkje like lett å smitte, seier Nakstad.