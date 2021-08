Tina Bru slår alarm: Fryktar havvindkaos med Sp

innenriks

Det var i ein debatt på Arendalsuka tysdag formiddag usemja bobla til overflata.

– Med dei utsegnene Senterpartiet no kjem med, fryktar eg at ein spenner bein på heile den norske havvindsatsinga, seier ein opprørt olje- og energiminister Tina Bru (H) til NTB.

Ho fryktar no ein omkamp etter valet som kan setje prosessen langt bakover i tid.

– Det er det siste bransjen treng no – og det siste Noreg treng viss vi skal vere med i kappløpet på havvind framover, åtvarar Bru.

Energimelding

Det er ytringar frå Sps parlamentariske leiar Marit Arnstad som er bakteppet for krangelen.

Arnstad gjer det nemleg klart at Senterpartiet ikkje utan vidare vil gå vidare med Brus stortingsmelding «Energi til arbeid» viss det blir eit regjeringsskifte i haust.

– Vi kan ikkje utan vidare overta Høgres energimelding. Vi må ta ei sjølvstendig vurdering av om ho skal vidareførast, eller om vi skal leggje fram eit tillegg til meldinga, stadfestar Arnstad overfor NTB.

Ho meiner Bru sjølv må ta skulda for at dei folkevalde ikkje rakk å behandle meldinga før valet. Meldinga kom nemleg ikkje til Stortinget før i juni.

– Viss Bru verkeleg er bekymra for dette, burde ho ha fått opp farten og lagt fram den meldinga mykje tidlegare.

Seier nei til hybridløysing

Arnstad varslar samtidig omkamp om fleire spørsmål som blir omtalte i meldinga.

Det eine er signala til regjeringa om at område for botnfast havvind i Sørlige Nordsjø II skal tildelast ved auksjon.

Her vil Sp ha ein ny gjennomgang.

Det andre er planane om ei hybridløysing der havvind på norsk sokkel blir kopla både til kraftnettet i Noreg og til kraftnettet i Europa. Det seier Senterpartiet blankt nei til.

– Vi vil ikkje ha ei utbygging av havvind der havvindinstallasjonen berre blir eit node som ligg midt i eit mellomlandssamband mellom Noreg og Europa, seier Arnstad.

– Då har du berre bygd eit nytt mellomlandssamband via ein havvindstasjon, seier ho.

Strid om subsidiar

Bru understrekar for sin del at hybridløysinga ikkje er ferdig greidd ut.

Men industriaktørane som har vist interesse for å byggje ut havvind i Sørlige Nordsjø II, har vist klar preferanse for denne løysinga fordi det kan gjere utbygginga lønnsam for dei.

– Viss dei blir tvinga til å ha kabel berre inn til Noreg, og ikkje får lov til å kople seg på andre land i Europa, så betyr det at Noreg må vere villige til å subsidiere dette – i staden for å tene pengar på det, seier Bru.

– Eg trur dette er endå eit døme på kvifor Sp no er i fritt fall på målingane, rasar ho.

Arnstad er for sin del open for å trå til med subsidiar.

– Det kan godt vere at dette betyr at det norske samfunnet må bruke fleire ressursar på å byggje ut havvind. Men det er Senterpartiet førebudde på, seier Arnstad til NTB.

– Det vi vil, er at krafta skal brukast til å utvikle industriarbeidsplassar i Noreg, held ho fast på.

(©NPK)