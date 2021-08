Deichman Bjørvika kåra til verdas beste nybygde folkebibliotek

innenriks

Biblioteksjef Knut Skansen seier i ei pressemelding at prisen er det endelege beviset på at Oslo har gitt innbyggjarane sine eit hovudbibliotek i verdsklasse. Han takkar alle som har forstått betydninga av biblioteket, og satsa på det.

Prisen går kvart år til verdas beste nybygde folkebibliotek. Blant kriteria er funksjonell arkitektur, kreative IKT-løysingar og digital utvikling i samspel med lokal kultur.

– Å ha gode bibliotek er noko av det viktigaste vi kan gjere for å jamne ut forskjellar og inspirere folk til å leve gode liv. Vi vil at endå fleire skal oppdage kor bra det er å bruke biblioteka, og eg vil seie takk til Deichman for at de vinn både prisar og folks hjarte, seier byråd for kultur, idrett og frivilligheit, Omar Samy Gamal.

Deichman Bjørvika konkurrerte med fire andre bibliotek om prisen: Marrickville Library i Australia, Het Predikheren i Belgia, Ningbo New Library i Kina og Forum Groningen i Holland.

Deichman Bjørvika opna i juni i fjor og er teikna av arkitektkontora Lund-Hagem og Atelier Oslo.

Allereie har bygget vunne prisar og utmerkingar som Årets bibliotek 2020, Trend Brand of the Year 2020, Betongtavlen 2020, DOGA-merket for design og arkitektur og Norsk Lyspris' diplom for innandørsprosjekt.

(©NPK)