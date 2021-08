Fleire refsar den nye yoghurtskeia til Tine: – Som ein tørr plankebit

innenriks

Det er EU-direktivet om forbod av eingongsplast som er grunnen til at Tine Meieriet trekkjer plastskeiene frå produkta sine, mellom dei yoghurt, skriv Nationen.

Fleire forbrukarar har gitt Tine det glatte laget i Facebook-gruppa «Venner av norsk landbruk», som har 85.000 medlemmer, etter lanseringa av treskeiene.

Nokon påstår treskeia er «vemmeleg å ete av» og at ho «smakar som ein tørr plankebit». Fleire påpeikar at både begeret og loket på yoghurtane framleis er i plast.

Kommunikasjonssjef Olav Håland i Tine stadfestar at dei har fått blanda tilbakemeldingar på den vesle treskeia, mellom anna at den gir tresmak i maten og at den er for kort. Håland understrekar at treskeia er ei mellombels løysing og beklagar at forbrukarar er misnøgde.

– I haust vil det komme ei ny skei laga av bambus. Det blir ein todelt skei som er like lang som den tidlegare plastskeia og den har ei glatt overflate, forsikrar han.

(©NPK)