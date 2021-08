Klar beskjed til statsministeren: – Krisa i reiselivet er ikkje over

innenriks

– Vi har heilt klart ein del utfordringar. Eg har snakka med bedriftene mine, medlemmene mine dei siste dagane. Det som er viktig for mange å få fram, er at krisa i reiselivet ikkje er over. Vi ser store sesongvariasjonar. Ein veldig god sommarsesong, men veldig lite andre delar av året. Det er lite føreseielegheit og veldig stor uvisse i reiselivsnæringa enno, sa Gry Bystøl i Visit Voss.

Ho ber mellom anna om at momssatsane for reiselivet blir haldne låge.

Statsministeren er på turné på Vestlandet og tok torsdag kveld hurtigbåt frå Norheimsund til Ullensvang. Her møtte ho aktørar frå reiselivet som sa det vil ta mange år før næringa er skikkeleg på beina igjen. Eitt av ønska dei kom med, var at dei justerte permisjonsordningane må utvidast utover 1. oktober.

– Viss dei blir avslutta, er det mange verksemder som må seie opp tilsette, sa Bystøl.

– Ikkje berre tenk på gründerane

Eit anna ønske ho trekte fram, var at dei som har fått statlege kriselån, får forlengt betalingsfristen.

– Det er ein del store bedrifter som har teke opp betydelege statlege kriselån, med seks års nedbetalingstid. Og så har dei fått to års nedbetalingsfritak. Det vil seie at dei om eit halvt års tid skal byrje å betale ned på store lån som dei har fire år på seg til å betale ned. Dei ser allereie no at dei ikkje har likviditet til å klare det.

Kari Eie, frå Bekkjarvik Gjestgiveri, oppmoda statsministeren til å spisse støtteordningane slik at dei òg famnar etablerte bedrifter i større grad.

– Ein må ikkje berre tenkte på gründerane, men også dei som er veletablerte, sa ho.

Ho bad òg om at momssatsane blir haldne nede og om hjelp til å skaffe kompetent arbeidskraft.

Andre aktørar bad om betre vegsamband og midlar til grøne satsingar for å hjelpe reiselivsnæringa til eit skikkeleg comeback.

– Tek med oss spørsmåla

Statsministeren kunne ikkje love noko no.

– Vi tek med oss spørsmåla knytt til meir innovasjonsmidlar, rammevilkår på andre område, også dette med forlenginga på lån. Så kjem vi i den litt vanskelege situasjonen: Kor lenge kan vi ha kompensasjon for pandemien, viss vi eigentleg er ferdig med pandemien, men vi har etterverknader. Då må vi kanskje ha andre ordningar, sa ho.

Tidlegare i veka varsla Virke at ei rekkje reiselivsbedrifter må seie opp folk innan kort tid, viss permisjonsordningane blir avslutta 1. oktober som planlagt.

– I går åleine fekk vi ei rekkje førespurnader frå verksemder som skriv at dei ikkje har andre val enn å gå til oppseiingar dersom ikkje permisjonsordninga blir forlengd, sa leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

