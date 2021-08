KrF og Venstre varslar omkamp om energimeldinga

innenriks

Like før sommaren la regjeringa fram stortingsmeldinga «Energi til arbeid», som la rammene for oljeverksemda framover. Det blir lagt opp til vidare leiting etter olje i både eksisterande og nye område, som i meldinga blir omtalt som modne og umodne område.

Likevel varsla Venstre-leiar Guri Melby overfor NTB allereie i juni at partiet vil ha stans i ny oljeleiting, og at ho òg trur Høgre kan overtydast, om regjeringa skulle bli sitjande etter valet.

KrF har programfesta at dei vil avgrense leitinga til modne område der det allereie er olje- og gassverksemd, og til Klassekampen seier klimapolitisk talsperson Tore Storehaug seg i stor grad samd med Melby.

– Også KrF går til val på ein meir restriktiv politikk enn det som ligg i regjeringsplattforma, og sjølvsagt då også energimeldinga – som er basert på regjeringsplattforma, seier Storehaug til avisa.

Behandling etter valet

Vidare påpeikar han at energimeldinga skal behandlast av Stortinget først etter valet, og at KrF, dersom dei hamnar i opposisjon, vil stemme for sakene dei er for, og mot sakene dei er mot.

Ola Elvestuen, klimapolitisk talsperson i Venstre, seier til avisa at partiet ikkje lenger står bak energimeldinga.

– Det som står i energimeldinga, gjeld ut denne stortingsperioden. Om vi skal halde fram i regjering etter valet, så skal vi forhandle fram ein ny regjeringsavtale, og då vil vi presse på det vi går til val på, som er ein stans i framtidig oljeleiting, seier Elvestuen.

Vidare seier han at det vil vere «uansvarleg og naivt» å halde fram med oljeleiting etter 2025, altså etter den kommande stortingsperioden.

Uaktuelt med stans for Høgre

Statsminister Erna Solberg sa til NTB førre veke at det er uaktuelt for Høgre å gå inn for stans i oljeleitinga.

Også Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet vil halde fram oljeleitinga, medan MDG, SV og Raudt, til liks med Venstre, har programfesta full stans i leiting etter olje og gass på norsk sokkel.

