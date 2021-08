Lagmannsretten forkasta mulla Krekars anke over utleveringa

innenriks

Krekars advokat Brynjar Meling har saksøkt staten med påstand om at utleveringsvedtaket var ugyldig. Sidan Krekar allereie har vorte sendt ut av landet, måtte retten ta stilling til om han framleis har rettsleg interesse i å få vurdert om utleveringsvedtaket er gyldig, skriv Rett24.

Svaret frå Borgarting lagmannsrett var i ei rettsavgjerd 6. august i år «nei». Til liks med tingretten peikar lagmannsretten på at sidan Krekar er utlevert frå Noreg, så vil han uavhengig av status i utleveringssaka ikkje ha rett til å komme tilbake.

Krekar vart i 2019 dømt til 12 år i fengsel i Italia for terrorplanlegging. Anken over dommen vart forkasta i juli i fjor, etter at Krekar hadde vorte utlevert.

