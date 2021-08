Lagmannsretten stadfestar lauslating av eksadvokat som er dømd til 11 års fengsel

innenriks

Tysdag slo Oslo tingrett fast det same, men påtalemakta anka rettsavgjerda til lagmannsretten.

Mirmotahari (44) er i lagmannsretten dømt for mellom anna å ha inngått ein avtale om eit drap på ein tidlegare klient. Han vart òg funnen skuldig i å ha inngått avtale om bortføring, fem tilfelle av vitnepåverknad og brot på kontaktforbod.

Dommen er ikkje rettskraftig, då Mirmotahari har anka straffedommen til Høgsterett.

Eksadvokaten vart arrestert dagen etter at dommen vart kunngjord. Politiet meinte det var fare for at han ville unndra seg straff og flykte til utlandet mens ein ventar på soninga. Dette fann lagmannsretten lite sannsynleg og har kunngjort ei rettsavgjerd om at Mirmotahari må lauslatast.

– Vi er fornøgd med at lagmannsretten er samde med oss i at vilkåra for fengsling ikkje er til stades. I Noreg er det heldigvis framleis slik at ein normalt berre må sone rettskraftige dommar, seier Mirmotaharis advokat Bernt Heiberg til NTB.

(©NPK)