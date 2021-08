Nel tapte 312 millionar kroner i andre kvartal

innenriks

Tala for andre kvartal viser at Nel hadde ei omsetning på 163,7 millionar kroner, mot 148,6 same kvartal i fjor. Selskapet fekk òg eit driftsresultatet før avskrivingar (ebitda) på minus 120,3 millionar kroner

Begge delar er svakare enn det som var venta, skriv Dagens Næringsliv og E24.

Nettoresultatet gjekk ned til minus 312,3 millionar kroner, frå 596 millionar på same tid i fjor – medan omsetninga steig til 163,7 millionar kroner, frå 148,6 millionar kroner.

– I andre kvartal er vi veldig glade for å sjå at oppstarten av Herøya-anlegget går som planlagt trass i utfordringar knytt til pandemien, seier Nel-sjef Jon André Løkke i børsmeldinga.

Han seier anlegget vil bli ein «gamechanger» for både selskapet og for industrien ved oppstart i tredje kvartal, spesielt med tanke på å redusere kostnadene ved å produsere grønt hydrogen.

Marknaden svarte med å sende Nel-aksjen ned frå start på Oslo Børs. Etter halvannan times handel var aksjen ned nesten 9 prosent.

