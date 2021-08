Noreg får 100.000 ekstra Moderna-dosar

innenriks

Dosane kjem frå Bulgaria, som ikkje lenger har behov for dei, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

– Eg er glad for denne nye avtalen. Den er nok eit godt døme på korleis samarbeid på tvers av landegrensene gjer at vi kan kjempe mot pandemien raskare, seier helseminister Bent Høie (H).

Dei 100.000 vaksinedosane frå Bulgaria vil komme til Noreg fredag denne veka før dei vil bli fordelte ut til kommunane i veke 35, som er i slutten av august.

Ekstradosane kjem i tillegg til dei over 1,35 millionar dosane Noreg har fått frå enkelte land i Aust-Europa den siste tida.

Fredag førre veke vart det kjent at Noreg får 1 million ekstra Moderna-dosar frå Polen. Dette gjer at den vaksne delen av befolkninga kan bli fullvaksinert innan dei to første vekene i september, som er to veker tidlegare enn regjeringa tidlegare har anslått.

Til no har 3,8 millionar nordmenn fått minst ein vaksinedose, medan 2,4 millionar så langt er fullvaksinerte.

