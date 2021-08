Nye reglar i Storbritannia kan skape trøbbel for fullvaksinerte nordmenn

innenriks

– Viss du vart vaksinert med to dosar, må det vere med den same godkjende vaksinen. Til dømes, viss den første dosen din var Moderna, må den andre dosen din òg vere Moderna, skriv dei britiske styresmaktene på nettsidene sine, ifølgje TV 2.

Det vil seie at ein praksis som gjer at du blir rekna som fullvaksinert i Noreg, fører til karanteneplikt ved innreise til England. Kryssvaksinasjon med to dosar frå ulike produsentar har vorte praktiserte i Noreg i sommar for å sørgje for at flest mogleg blir fullvaksinerte.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, meiner det ikkje finst noko fagleg grunnlag for å forskjellsbehandle kryssvaksinerte.

– Dei har vel laga den slik for å gjere det enkelt å praktisere. Reint medisinsk er regelen feil. Det er like godt vern med ein Moderna- og ein Pfizer-dose som med to Pfizer-dosar, seier Aavitsland i ein e-post til TV 2.

