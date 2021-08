Partitoppane vil ro Venstre over sperregrensa

innenriks

Venstres første nestleiar Sveinung Rotevatn seier til NTB at han er svært fornøgd med at partiet no har komme seg opp på sperregrensa i snittet på meiningsmålingane, ifølgje Poll of polls.

Med heile 5 prosents oppslutning på VGs og Bergens Tidendes måling blir Raja så begeistra at han gløymer at det er nettopp ro han skal. Dei to skal no skape blest om eit lokalt prosjekt om å byggje eit nytt sjøbad i Galtesund i Arendal.

Vil tvihalde på klimaveljarane

Men sjølv om Venstre endå ein gong skulle kunne klare å kare seg over sperregrensa ved valet, etter å ha lege heilt nede rundt 3 prosent i vår, er det ikkje nok til å sikre partiet framleis regjeringsmakt.

For veljarar som ser klima som den viktigaste saka, kan det kanskje vere freistande å heller gi stemma si til eitt av dei to miljøpartia på venstresida: MDG eller SV.

Men klimaministeren vil ikkje oppmode til det.

– Eg trur vi skal klare dette, vi har ikkje gitt opp. Men om det skulle bli eit regjeringsskifte, er det uansett viktig med eit sterkt Venstre som kan utøve makt og innverknad på Stortinget og vere ein tydeleg opposisjon til ei ny regjering, meiner han.

– Har gitt nøkkelen til Jonas

Han meiner det er lite som tyder på at MDG og SV kan demme opp for Senterpartiets innverknad.

– Det vil ikkje fungere. MDG har uansett gitt nøkkelen til Jonas, utan avtale eller deltaking. SV skal skifte regjering uansett, seier han.

– Folk skal stemme på det partiet dei er mest samd med. Om det blir mindretals- eller fleirtalsregjering, og korleis samarbeidet blir, kan jo endre seg i ein periode, konkluderer Rotevatn.

