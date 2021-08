SSB: Folketalet aukar – men ikkje i storbyane

innenriks

Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø hadde alle ein nedgang i folketalet i andre kvartal i år, viser ny SSB-statistikk.

Det skjer sjølv om folketalet i Noreg auka med over 3.600 i perioden. Befolkninga tel no litt over 5,4 millionar.

Nedgangen kjem først og fremst av innanlandske flyttingar, altså at fleire flyttar frå enn til byane.

I absolutte tal er det Oslo som har hatt det største flyttetapet. Medan rundt 7.500 har flytta til byen, har 9.600 flytta ut.

Tala for både inn- og utflyttingar i Oslo er dei høgaste SSB har målt i andre kvartal (april-juni) sidan kvartalsvis flyttestatistikk vart innført i 1997.

Samtidig har nærliggjande kommunar som Lørenskog, Lillestrøm og Nordre Follo opplevd auka tilflytting.

– Det tyder på at mange av dei som av ulike årsaker flyttar ut av byane, vel å slå seg ned i nærliggjande kommunar fordi dei framleis ønskjer å ha ei tilknyting til byen, seier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

