Senterpartiet vil prøve å stele Høgre-veljarar

På Norstats siste måling for avisa oppgir meir enn 53.000 som stemde Høgre i 2017, at dei vil stemme på Senterpartiet i september. Det same gjeld for meir enn 68.000 som tidlegare har stemt på Framstegspartiet.

Sp, som stel fleire veljarar frå dei borgarlege partia enn nokon andre i den raudgrøne blokka, håpar langt fleire vil krysse grensa før valet. Sentralt plasserte kjelder seier til Aftenposten at partiet forventar eit vendepunkt dersom det blir tydelegare at slaget er tapt for Solberg-regjeringa.

Ei kjelde påpeikar til avisa at det ikkje er tradisjon for taktisk stemming på Sp, medan ei anna seier at mange tidlegare Høgre-veljarar har rosa Sp-folk som driv valkamp. Taktikken til partiet for å lokke dei borgarlege veljarane, skal ifølgje opplysningane til avisa vere å skremme med SVs innverknad.

Derfor vil dei halde fast ved at Sps regjeringsalternativ består av Ap og Sp, sjølv om partia på meiningsmålingane òg ser ut til å trenge SV for å få fleirtal i Stortinget.

Tankegangen er visstnok at folk som ville stemt Frp eller Høgre, vil føretrekkje ei regjering utan SV, om dei ser at høgresida uansett vil tape valet. Derfor vil dei heller stemme på Sp, framfor Høgre og Frp, er teorien.

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum seier til avisa at han trur på at Sp og Ap kan få fleirtal åleine.

– Viss vi står på heilt, heilt inn, så er det er berre 5–6 mandat som manglar på at Sp og Ap får fleirtal åleine, seier han, og understrekar vidare at det stadig er rørsle på målingane.

