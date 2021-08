Skøyenåsen-skytinga: – Avhøyrer fleire vitne om dagen

innenriks

Torsdag ettermiddag er det inga ny utvikling i saka, opplyser politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har framleis ikkje funne den andre pistolen dei meiner sikta etter T-baneskytinga på Skøyenåsen skal ha hatt.

Rådal opplyser likevel at det blir jobba intensivt med å avhøyre dei mange vitna i saka. Politiet varslar at dei vil komme med ei grundigare oppdatering i saka måndag mellom klokka 13 og 15.

– Vi tek fleire vitneavhøyr om dagen, og innan måndag vil vi ha avhøyrt mange av dei. Då vil vi truleg ha litt betre oversikt over hendingsgangen, seier Rådal.

Ein mann i 30-åra vart arrestert søndag kveld og er sikta for drapsforsøk etter at han skal ha skote to personar i ei T-banevogn ved Skøyenåsen stasjon i Oslo.

Han har hittil ikkje ønskt å forklare seg til politiet, og dette er òg status torsdag ettermiddag.

– Det er ikkje planlagt noko avhøyr med det første. Klienten min ønskjer framleis ikkje å forklare seg til så lenge, seier forsvararen hans Daniel Storrvik til NTB.

Dei to fornærma er i saka er utanfor livsfare. Tysdag gav Oslo tingrett politiet fullt medhald i krava om fire vekers varetektsfengsel med brev- og besøksforbod i heile perioden for sikta.

(©NPK)