21 personar registrert koronasmitta i Trondheim

Fem av dei smitta er kjende nærkontaktar. Åtte er smitta i utlandet, medan åtte har førebels ukjend smittekjelde, skriv kommunen i ei pressemelding.

Vidare skriv dei at fleire prøvesvar kom seint på kvelden torsdag, og at ikkje all smittesporing er ferdigstilt. Sju av dei smitta er i 30-åra, medan fem er i aldersgruppa 10 til 20 år.

Det vart gjennomført 669 prøver det siste døgnet.

I Trondheim har 72 prosent av befolkninga fått første dose av koronavaksinen, medan 36,7 prosent har fått dose to.

