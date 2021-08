innenriks

I undersøkinga som er utført av Kantar for Forsvarets forum, seier 37 prosent at dei er heilt eller delvis usamde i at 20 år i Afghanistan har bidrege til å styrkje Noregs tryggleik.

1.012 personar vart spurde i undersøkinga, som vart utført i dagane før Kabul fall til Talibans hender.

49 prosent meiner Noreg igjen bør delta i Nato-operasjonar utanfor Natos nærområde i framtida, medan 23 prosent seier nei og resten veit ikkje.

