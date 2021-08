Ekspertutval meiner oljefondet må krevje nullutslepp

innenriks

– Klimarisiko er ein vesentleg risiko for fondet, og dette bør speglast i Noregs Banks forvaltning, sa Martin Skancke då han gjorde greie for tilrådingane i sluttrapporten frå ekspertutvalet han har leidd.

Rapporten vart overlevert finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag. Skancke poengterte at risiko ikkje knyter seg til om det vil finne stad ein overgang til lågutsleppssamfunnet, men korleis den kjem til å skje.

Sanner peika på at menneskeskapte klimaendringar er den største utfordringa verda står overfor.

– Endringane som vil skje på vegen mot eit lågutsleppssamfunn, inneber ein finansiell risiko for ein global investor som Statens pensjonsfond utland. Det kan òg vere ein risiko å ikkje forstå klimarelaterte investeringsmoglegheiter som oppstår, sa han.

Truar med nedsal

Hovudbodskapen frå utvalet er at målretta og aktivt «eierskapsarbeid for å dekarbonisere selskapene» må inn mandatet for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet. I verste fall kan fondet selje seg ut av eller sjå bort frå selskap som ikkje klarer eller ønskjer å nå målet om nullutslepp, meiner utvalet.

– Om eigarskapsutøving etter kvart viser seg ikkje å føre fram, og vurderinga er at eit selskap ikkje har ein overbevisande omstillingsstrategi og investerer i dårlege prosjekt framfor å betale ut utbytte, kan fondet selje seg ned. Viss det er uakseptabel risiko for at selskapet er knytt til alvorleg miljøskade eller i uakseptabel grad fører til utslepp av klimagassar, er det aktuelt med observasjon eller utestenging, sa Skancke.

Sjølv om utvalet foreslår omfattande endringar og tilpassingar i forvaltningsmandat, understrekar Skancke at det er viktig å halde fast ved brei risikospreiing. Oljefondet er i dag investert i rundt 9.000 selskap i meir enn 70 land.

– Dette har vore ein berebjelke i investeringsstrategien frå starten, og den bør liggje fast, sa han.

Forslaga

Ekspertutvalet kjem med følgjande forslag:

* Noregs Banks ansvarlege forvaltning får eit overordna langsiktig mål om nullutslepp frå selskapa fondet har investert i, i tråd med Paris-avtalen.

* Ei vidareutvikling av Noregs Banks eigarskapsarbeid for å påverke selskaps åtferd og styrkje funksjonsmåten i marknaden gjennom betre klimarisikorapportering.

* Eigne føresegner om måling, styring og rapportering av klimarisiko.

* Eit sett prinsipp for handtering av SPUs klimarisiko.

Fornøgd

– Dette er kjempebra, heiter det i ei felles pressemelding frå Framtiden i våre hender og WWF.

– Det å få eit mål om nullutslepp og klimarisiko inn i Oljefondets mandat er noko både Framtiden i våre hender og WWF har jobba for lenge. Her kjem ekspertutvalet med tunge finansielle argument og oppmodar Stortinget til å endre mandatet til oljefondet, seier leiar Anja Bakken Riise i FIVH og generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Finansdepartementet skal leggje fram sine vurderingar av korleis klimarisiko bør handterast i forvaltninga av SPU når fondsmeldinga kjem til våren.

