Halvparten av skule- og barnehagetilsette fullvaksinerte

innenriks

Heile 90,6 prosent av dei tilsette har fått første vaksinedose, ifølgje ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

I den generelle befolkninga mellom 18 og 70 år har 95,2 prosent fått første vaksinedose, medan 48,5 prosent har fått andre dose.

– Det er kjempebra at så mange lærarar og barnehagetilsette ønskjer å ta vaksinen. Eg er veldig glad for at mange kommunar har prioritert tilsette i barnehagar og skular òg for dose to, seier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Omtrent 25.000 tilsette i skular og barnehagar er enno ikkje vaksinerte. Det er 4.000 færre enn førre veke.

(©NPK)