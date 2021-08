Her er det nye passkontoret til distrikta

innenriks

Allereie neste veke skal bussane rulle rundt på vegane i nord og sør og besøkje stader med lang reiseveg til næraste passkontor.

– Vi lanserer to passbussar. Éin som blir drifta av Vest politidistrikt, som skal dekkje store delar av Sør-Noreg, og éin som blir drifta av Troms politidistrikt til dei tre nordlegaste fylka, seier statsminister Erna Solberg (H).

Ho slapp nyheita saman med justisminister Monica Mæland på Storebø i Austevoll kommune fredag ettermiddag.

– Målet er at dei som har lang veg til næraste passkontor, skal kunne få besøk av passbussen med jamne mellomrom. I staden for å måtte reise langt, til dømes her, inn til Bergen for å få nytt pass, så veit ein at det kjem med jamne mellomrom besøk frå ein passbuss, seier statsministeren.

Dei siste åra har regjeringa lagt ned over 60 passkontor, og det er rundt 70 igjen.

– Sjølv om vi organiserer politiet på ein annan måte, skal vi sørgje for eit tenestetilbod som kjem ut til dei som treng det, seier Solberg.

Statsministeren seier at det først og fremst er for å sikre kvaliteten på passa at dei har kutta ned på talet på kontor, og at det ikkje har så mykje med politireforma å gjere.

– Vi såg at det betydde for lang avstand for nokon, og derfor etablerer vi passbussar.

