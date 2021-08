Krevjande smittesituasjon på Bømlo

innenriks

– Bømlo kommune står no i den mest krevjande smittesituasjonen så langt i pandemien, skriv dei på nettsidene sine fredag ettermiddag.

Dei siste tre vekene er 5 prosent av innbyggjarane vorte testa for smitte, og tilsette ved Bømlo kommunes koronasentral har jobba både ettermiddag, kveld og helger.

Kommunen ber alle innbyggjarane følgje tilrådingane dei kjem med.

– Dersom vi no ikkje får kontroll, fryktar vi at utbrotet vil få større konsekvensar for både skuledrift, sjukeheim, arbeidsliv og fritidsaktivitetane våre i lang tid framover, seier kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter.

