Laksegigant byr 11,8 milliardar kroner for konkurrent

innenriks

– Salmar har til hensikt å setje fram eit frivillig kontanttilbod om å kjøpe alle uteståande aksjar i Norway Royal Salmon (NRS), opplyser det Witzøe-kontrollerte selskapet Salmar i ei børsmelding fredag.

I meldinga kjem det fram at bodet er på 270 kroner per aksje. Tilbodet verdset selskapet til om lag 11.764 millionar kroner. Ifølgje Finansavisen er bodet 12,5 prosent over bodet frå havbrukskonsernet NTS.

«Norway Royal Salmon og Salmar har flere overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore. En sammenslåing vil gjøre det mulig å realisere store synergier», skriv Salmar i meldinga

Akseptgrada er sett til 50 prosent – tilbodsperioden er fire veker.

– Vi har eit atterhald om minst 50 prosent oppslutning, så blir det opp til aksjonærane i NRS å vurdere bodet vi fremjar, som i dag er det høgaste bodet. Vi meiner at Salmar og NRS høyrer veldig godt saman, og at det er store synergiar. Vi meiner at mykje av kulturen NRS har, er mykje av den same som vi har i Salmar. Vi meiner at bodet er godt både for aksjonærane i Salmar, og aksjonærane i NRS, seier Salmars finansdirektør Trine Sæther Romuld til Dagens Næringsliv (DN).

E24 har vore i kontakt med styremedlem i NRS, Karl Johan Bakken, men han ville ikkje seie anna enn at «styret vil avgi en uttalelse om budet fra Salmar snarlig».

NRS-aksjen avslutta til kurs 243 kroner torsdag. Klokka 11 fredag hadde kursen stige 13,5 prosent, til 276.

