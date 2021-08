Mot den beste plommesesongen gjennom tidene for norske bønder

innenriks

Fruktlagerinspektør Leif Øie i Lofthus seier til Nationen at det aldri har vore ein betre plommesesong. Ifølgje han er årsaka svært gode vekstvilkår, og at dei nydyrka felta slår til. Årets sesong gir 2 millionar kilo plommer.

– Dei neste vekene vil det komme fleire typar på ein gong. Opal, Mallard, Jubileum, Reevs og Viktoria er blant dei største sortane. Den norske plommesesongen er kort, og det er no dei må nytast. Det er stor aktivitet i plommeplantasjane og pakkeria for tida. Mange hender er i sving. Det blir plukka og blir pakka og blir sendt ut til butikkane i rekordfart, seier Øie i ei pressemelding frå Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Vestland, Vestfold og Telemark, Hedmark (Innlandet) og Buskerud (Viken) er dei største plommefylka i landet.

Plommebonde Atle Tærum på Skott Gård ved Drammenselva i Øvre Eiker seier dette er eitt av toppåra hans.

– I år leverer eg 15 tonn med førstesort plommer til Coop. Det er dobbelt så mykje som i fjor, då leveransen berre var på sju tonn. I fjor hadde eg berre 40 prosent avling, og fekk avlingsskadeerstatning fordi det var ein så dårleg sesong, seier Tærum til avisa.

