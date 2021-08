Nav: Stabil del uføretrygda så langt i år

innenriks

Talet er òg ein auke på 3.100 uføretrygda samanlikna med same tidspunkt i fjor. Det betyr at 10,5 prosent av befolkninga mellom 18 og 67 år fekk uføretrygd ved utgangen av juni.

– Delen uføretrygda har auka over fleire år, men under pandemien har delen stabilisert seg. Dette kjem særleg av at fleire har fått forlengd perioden med arbeidsavklaringspengar som følgje av både utsett behandling og arbeidsutprøving. Dermed har færre enn normalt gått over til å få uføretrygd, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flest uføre i prosent av befolkninga var det i fylka Agder (14,3 prosent), Nordland (14,0) og Innlandet (13,9), medan det var færrast i Oslo (6,2).

Nye prognosar frå Nav anslår at det vil bli 363.600 uføretrygda ved utgangen av året og 377.100 uføretrygda ved utgangen av neste år. Målt som prosent av befolkninga mellom 18 og 67 år svarer til dette 10,6 og 10,9 prosent.

– Arbeidsmarknadskriser og fleire langtidsledige førar ofte til at fleire startar å få helserelaterte ytingar, og vi forventar ein auke i delen uføretrygda mot slutten av året og gjennom 2022, seier Holte.

