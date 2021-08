Nesten tomt fly frå Afghanistan – UD fortvilar

innenriks

Ein av dei evakuerte, Kaja Markhus frå organisasjonen Ascend Athletics i Afghanistan, tok eit bilete av innsida av flyet. Ektemannen Paul Farthing, som framleis er i landet, publiserte biletet på Twitter. Det viser eit fly med mange tomme benkerader, skriv Dagbladet.

– Skandaløst, skriv Farthing på Twitter og viser til at det står tusenvis av desperate afghanarar på utsida av flyplassen.

I tillegg prøver journalistar, menneskerettsaktivistar og afghanarar som har jobba for utanlandske styresmakter, å komme seg ut av Afghanistan. Mange er livredde og held seg i skjul.

UD: – Fortvilande

Kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utanriksdepartementet meiner situasjonen er fortvilande.

– Det er ikkje mangel på flysete, men utfordringa er å få våre eigne borgarar og våre lokalt tilsette inn på flyplassen for å fylle flya. Evakueringa går framover, men det er eit veldig komplisert arbeid, seier ho til NTB.

– Som dei aller fleste sikkert har sett, herskar det eit kaos på utsida. Der er det òg Taliban som står for den ytre sikringa av flyplassen. Vi bruker dei ressursane vi har frå fleire styresmaktsorgan for å hjelpe. Det er eit utruleg krevjande arbeid. Akkurat no gjer vi som alle andre land: Vi evakuerer dei vi kan evakuere, når det er mogleg. Det vil seie at vi tek med òg andre lands borgarar på flya våre og motsett, seier Måseide.

Solberg: – Eg er glad

Verken Utanriksdepartementet eller Forsvarets operative hovudkvarter har villa oppgi nøyaktig kor mange personar som var om bord på flyet. Men statsminister Erna Solberg (H) gler seg over at evakueringa omsider er i gang.

– Eg er glad for at det første norske flyet med norske borgarar har landa. Det blir arbeidd intenst med ei veldig vanskeleg evakuering, men no er vi i gang med flygingar, seier Solberg (H) til NTB.

23 norske borgarar var med på flyet som landa på Oslo lufthamn ved 8.30-tida, ifølgje NRK, blant dei TV 2s reporter Fredrik Græsvik og NRKs korrespondent Yama Wolasmal. I tillegg hadde nokre familiemedlemmer til lokalt tilsette afghanarar og nokre andre europeiske borgarar fått plass.

– Uoversiktleg

Situasjonen i Kabul er framleis svært uoversiktleg, stadfestar Forsvarets pressetalsmann, brigader Eystein Kvarving til medium som hadde møtt opp på flyplassen.

Forsvaret hjelper UD i evakueringa av norsk personell og andre frå Afghanistan, men av omsyn til tryggleiken til dei evakuerte vil Kvarving gå i detalj om korleis operasjonen med å få ut folk frå Kabul har gått føre seg.

– Dette er ikkje over. Vi kjem til å halde fram med å hjelpe UD, seier han.

Ikkje tal

Norske styresmakter har ikkje stadfesta kor mange norske borgarar som er i Afghanistan, men oppmodar alle til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Til no har 163 personar registrerte seg.

Men det er uklart kor lang tid det vil ta å få evakuert alle. Det er òg mykje uvisse rundt korleis situasjonen i Afghanistan vil utvikle seg, og om Taliban vil hindre folk som har samarbeidd med utanlandske styresmakter og styrkar, i å reise ut av landet.

Sidan Taliban tok makta i Kabul søndag, er meir enn 18.000 personar vorte evakuerte, ifølgje Reuters.

