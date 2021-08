Oslo opnar for å vaksinere 16- og 17-åringar som skal på utveksling

innenriks

Regjeringa opna denne veka opp for at 16- og 17-åringar kan tilbydast vaksine når befolkninga over 18 år er vaksinert. Kommunane har òg i særlege tilfelle fått rom til å gi vaksine til enkelte 16- og 17-åringar tidlegare, til dømes ungdom som skal gå på skule i utlandet og har auka risiko for å bli smitta.

– Oslo kommune vel å opne for vaksinasjon av personar i desse aldersgruppene som skal på utveksling til utlandet, med oppstart frå i dag, seier leiar av vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

Oslo kommune vil òg opne opp for snarleg vaksinasjon av 16- og 17-åringar som bur med folk som har nedsett immunforsvar. Vaksinasjon av andre innbyggjarar i desse aldersgruppene vil ha oppstart innan få veker.

Dei aktuelle innbyggjarane kan møte til drop-in ved vaksinasjonssenter i eigen bydel frå og med måndag 23. august.

(©NPK)