Raudt og SV blir utropt til partia for ateistane

Organisasjonen har gjort ein gjennomgang av dei politiske partia og laga ein alternativ valgomat som viser kva parti som er mest ateistvennlege. Der kjem SV og Raudt best ut, medan også Miljøpartiet Dei Grøne og Venstre blir omtalt som parti med ateistiske synspunkt, skriv Vårt Land.

Hasse Bergstrøm, styremedlem i Ateistene, meiner likevel at ingen parti går langt nok.

– Det er eit vakuum her. Eg sit med eit inntrykk av at politikarane er livande redde for å eksponere seg veldig i slike spørsmål, med tanke på Noregs forhold til kongedømmet og den kristne historia, seier han.

– Særleg gjeld dette partia som ser for seg ei politisk framtid i regjering. Likevel trur eg det er ein betydeleg skjult ateisme på Stortinget og blant politikarane, seier Bergstrøm.

