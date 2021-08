Skøyenåsen-skytinga: Politiet avsluttar søk etter sakna våpen

innenriks

– Vi har framleis ikkje lokalisert våpenet, seier politiadvokat Henrik Rådal til Avisa Oslo.

Tidlegare denne veka leita politiet etter eit andre våpen som den sikta skal ha hatt då skyteepisoden fann stad like etter klokka 20 søndag kveld. Gjerningsmannen sprang frå staden, men vart arrestert seinare.

– Vi tok raskt beslag i eit handvåpen på åstaden, men han skal ha hatt to handvåpen inne på T-bana, sa politiadvokat Henrik Rådal til NTB då.

No har politiet bestemt at dei har avslutta søket etter våpenet.

– Søket har gått i ein meir taktisk fase, i form av mellom anna gjennomgang av kart, flyfoto og liknande. Ein del av vitneavhøyra handlar òg om observasjonar som er gjorde at våpenet, seier Rådal.

Samtidig fortel politiet at den tiltalte mannen nektar å stille i politiavhøyr.

– Han ønskjer førebels ikkje å forklare seg, men vi er i dialog med forsvararen, stadfestar politiadvokaten fredag formiddag.

– Han har ikkje ønskt å forklare seg, utover å avkrefte at dette var rasistisk motivert eller terror, slik det nærast vart framstilt som i starten, sa forsvararen tidlegare denne veka.

Mannen er sikta for to drapsforsøk etter at to menn i slutten av tenåra vart skotne inne i ei T-banevogn søndag kveld. Utan at det skal ha vore noka form for relasjon mellom dei involverte, skal gjerningsmannen ha fyrt av fleire skot mot offera. Det var òg fleire andre personar inne i vognsettet då hendinga skjedde.

