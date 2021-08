To bjørnar i Oppland kan fellast under lisensfellinga

innenriks

Lisensfelling er eit tiltak for å regulere bestanden.

– Bestanden av bjørn i dei nordlegaste regionane ligg framleis langt under bestandsmålet, og etter ei totalvurdering finn vi ikkje grunnlag for å opne for lisensfelling av bjørn i Nordland eller i Troms og Finnmark, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I tidlegare Hedmark ligg bestanden av bjørn på bestandsmålet. Det same gjeld i Trøndelag. Det er berre Nordland og Troms og Finnmark som ligg under bestandsmålet, og det er Miljødirektoratet som bestemmer kvoten.

I dei andre regionane er det den regionale rovviltnemnda som vurderer om det skal setjast kvotar for lisensfelling. Av desse er det berre ein kvote på to bjørnar i Oppland.

Totalt er elleve bjørnar felte til no i år i Noreg.

(©NPK)