To utleverte og varetektsfengsla i samband med gigantbedrageri

innenriks

Mennene, ein 30-åring med både italiensk og israelsk statsborgarskap og ein 29-åring med italiensk statsborgarskap, vart utleverte til Noreg torsdag.

Fredag vart dei varetektsfengsla i fire veker i Stavanger tingrett, skriv Aftenbladet. Dei to har òg fått brev- og besøksforbod i delar av fengslingsperioden. Begge nekta straffskuld under fengslingsmøtet.

Politiet meiner at dei to mennene spelte sentrale roller då energiselskapet Edison vart lurt for mange millionar kroner hausten 2019.

Ytterlegare to menn i Israel er òg sikta i saka. Desse er ikkje attrådd utleverte. I alt skal gruppa ha greidd å svindle Edison Noreg for totalt 150 millionar kroner. Selskapet kontakta politiet den 10. oktober i 2019.

Politiet håpar det skal vere mogleg å avslutte etterforskinga av saka i haust.

– Vi håpar det skal vere mogleg å gjere ferdig avhøyra av dei to sikta som no har komme til Noreg før fengslingstida går ut. I tillegg går det framleis føre seg analysearbeid, men etterforskinga har komme så langt at vi håpar å kunne føre saka for retten rundt nyttår, seier politiadvokat Rune Gjertsen til Aftenbladet.

(©NPK)