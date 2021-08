Undersøking: Vaksne nordmenn er dårlegast til å symje i Skandinavia

innenriks

For å bli rekna som symjedyktig skal ein person mellom anna vere i stand til å symje 200 meter.

I den ferske undersøkinga om vaksne nordmenns symjeferdigheiter, gjennomført av Redningsselskapet og Norges Svømmeforbund, svarer berre 64 prosent over 18 år at dei kan symje 200 meter.

Tilsvarande tal i Danmark og Sverige er høvesvis 73 prosent og 86 prosent.

– Dette er tal som samsvarer med drukningsstatistikken, som viser at fleire døyr av drukning i Noreg (per innbyggjar) enn i nabolanda våre, seier Tanja Krangnes, fagleiar for drukningsførebygging i Redningsselskapet.

Før sommaren vart òg symjeferdigheitene til norske 10-åringar undersøkte. Den undersøkinga viste at berre 4 av 10 kan symje 200 meter. Også det er soleklart dårlegast i Norden.

Berre éin av fire oppgir at dei lærte å symje medan dei gjekk på skulen. Både Norges Svømmeforbundet og Redningsselskapet meiner symjeundervisninga må betrast.

– God symjeundervisning i skulen vil redde liv, seier Jan Kjensli, utviklingskonsulent i Norges Svømmeforbund.

