Utanriksministeren: – Forverring i Kabul dei siste timane

innenriks

Til liks med tidlegare er det ikkje det å få flyge inn til flyplassen i Kabul som er problemet, men å få norske borgarar inn på flyplassen.

I alt har til saman 200 norske borgarar registrert seg på Reiseregistrering.no til no.

– Det er framleis ein kaotisk og uoversiktleg situasjon. Det har vore ei forverring dei siste timane, og situasjonen på utsida av flyplassen er tidvis farleg, seier Eriksen Søreide på ein pressekonferanse fredag.

Ho seier det ikkje finst noko trygt system for å få folk inn på flyavgangane.

– Vi har sett at folk har vortne skadde i kaoset rundt flyplassen, seier statsråden.

Ho seier ho er bekymra for at uventa hendingar kan stanse eller forseinke evakueringa som no er i gang.

– Vi vil evakuere dei vi kan så langt det er opning for det. Men det kan ta lengre tid å evakuere enn vi ønskjer, og det er ingen garanti for at vi kjem til å klare å få alle norske borgarar ut av Kabul i denne evakueringa, seier Eriksen Søreide.

(©NPK)