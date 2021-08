Guldvog tviler på tredjedose

innenriks

Allereie 20. september får alle amerikanarar moglegheit til å ta ein tredje vaksinedose. Grunngivinga er at effekten av vaksinen mot covid-19 minkar over tid.

Helsedirektør Bjørn Guldvog tvilar derimot på behovet for det same i Noreg.

– I utgangspunktet trur vi ikkje det er behov for det for mange menneske per i dag, seier Guldvog til NTB.

Kan bli aktuelt for utvalde

Folkehelseinstituttet (FHI) følgjer med på vaksineeffekten hos eit utval vaksinerte, påpeikar Guldvog.

– Førebels har ikkje desse undersøkingane vist nokon stor nedgang i immunitet over tid.

Han er likevel spent på utviklinga framover.

– Ein kan jo rekne med at ein del av dei som er i dei eldste gruppene, som normalt har lågare immunrespons, kan få eit svekt vern i tida som kjem. Då kan det vere aktuelt å vurdere ein tredje dose, seier Guldvog.

I tillegg kan enkelte spesielt utsette pasientgrupper bli vurderte for tredjedosar, legg han til.

Stiller seg bak WHO-åtvaring

Det som kan forandre på vurderinga, er nye virusvariantar.

Ifølgje Guldvog bør kapasiteten til å gi folk tredjedosar blir spart til nye virusvariantar eventuelt gjer dei nødvendige.

Helsedirektøren gjer det samtidig klart at han sluttar fullt og heilt opp om innvendinga frå Verdshelseorganisasjonen (WHO) om at fleire menneske i fattige land må få første dose før det kan bli aktuelt å la folk i rike land få sin tredje.

– Det er ei viktig innvending, seier Guldvog.

– Det er eit stort problem for alle, inkludert oss i Noreg, at vaksinane er så ulikt distribuert i verda. Det bidreg til at nokre av dei fattigaste landa kjem til å stå i ein alvorleg pandemi mykje lengre. Og det vil òg bidra til at det blir vanskelegare å avlyse pandemien globalt.

Uvisse om 12- til 15-åringar

Eit anna spørsmål er kor langt ned i alder det skal vaksinerast.

Onsdag vedtok regjeringa at også 16- og 17-åringar skal tilbydast vaksine.

Guldvog seier han trur vaksinasjonen med første dose i denne gruppa kan vere unnagjord berre ei veke eller to etter at vaksinasjonen av folk over 18 år er fullført.

Neste spørsmål er om også 12- til 15-åringar skal tilbydast vaksine.

– Slik vi ser det i dag, er det litt ope korleis den vurderinga blir, seier Guldvog.

– Det som må vere rettleiande her, er at denne avgjerda må treffast på basis av det som er bra for barna. Minst mogleg andre omsyn.

Vaksinane har komme for å bli

Guldvog trur dei under 12 år uansett kjem til å vere godt verna viss store delar av resten av befolkninga er vaksinert.

– Der er konsekvensane av sjukdom låge, og smitten er i denne gruppa òg låg.

Korleis vaksinasjonen vil gå føre seg lenger inn i framtida, er helsedirektøren usikker på. Éi moglegheit er at vaksinasjonen mot covid-19 vil gå føre seg omtrent som vaksinasjonen mot influensa, der det i første rekkje er eldre og personar i risikogrupper som får vaksinen.

Ei anna moglegheit er at koronavaksinen etter kvart blir teken inn i barnevaksinasjonsprogrammet, som vaksinen mot meslingar, kusma og raude hundar.

– Eg trur den avgjerda bør fattast om eit års tid eller seinare, seier Guldvog.

– Men at covidvaksinar har komme for å bli i ulike delar av befolkninga, det trur eg er eit faktum.

(©NPK)