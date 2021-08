Aksjonistar frå Extinction Rebellion arrestert etter demonstrasjon i Oslo

innenriks

Demonstrantane gjekk måndag formiddag inn i resepsjonsområdet til Olje- og energidepartementet. Der sette dei seg ned på golvet i foajeen. Ei større gruppe på omkring 150 menneske samla seg samtidig utanfor bygget.

Ifølgje NTBs fotograf på staden gjekk det heile roleg for seg, men hovudinngangen kunne i ein periode ikkje blir brukt.

Noko seinare sperra demonstrantar trafikken i Majorstukrysset frå Kirkeveien til Suhms gate i Oslo. Politiet sette opp sperringar og omdirigerte trafikken. Fleire titals personar vart tekne hand om av politiet etter å ha nekta å flytte seg.

Måndag ettermiddag opplyste politiet at 19 demonstrantar er arresterte og køyrde til arresten.

Møtte oljeministeren

Inne i foajeen fekk demonstrantane tidlegare måndag møte olje- og energiminister Tina Bru (H). Hovudbodskapen deira var at Noreg må stanse alle oljeutvinning. Bru sa seg samd i bekymringa deira, men ikkje i metodane som vart brukte.

– Det er synd at demonstrantane tyr til sivil ulydnad, og at denne gruppa tek til orde for at demokratiet er problemet og vil flytte makt frå folkevalde organ til det dei sjølv meiner er riktig, seier Bru i ein skriftleg uttale.

– Eg er altså usamd i verkemidla deira, men deler sterkt bekymringa for klimaendringane og kva det vil føre til om vi ikkje klarer å intensivere kampen mot dette globalt. Vi kjem aldri til å lykkast i kampen mot klimaendringane om vi skrotar demokratiet på vegen.

Krass kritikk

Partifelle og justispolitisk talsperson for Høgre, Peter Frølich, går lenger i kritikken sin og kallar demonstrantane for tullingar og ekstremistar.

– Dette er ytterleggåande klimaekstremistar utan respekt for demokratiet. Desse folka kan du få billig av meg. Aksjonane har òg ein stor kostnad. Politiet blir tvinga til å bruke tid og ressursar på desse tullingane, seier Frølich til NTB.

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier litt spøkefullt at aksjonistane bør klippe seg og få seg jobb.

– I Noreg har vi opne debattar, følgjer lova og oppfører oss ordentleg. Eg forventar at MDG tek avstand frå denne gjengen, framfor å omfamne dei som dei har gjort tidlegare, seier Listhaug.

Rasmus Hansson i MDG meiner Frp og Høgre ikkje forstår kva sivil ulydnad er.

– Når Sylvi Listhaug ber aksjonistane klippe seg og få seg ein jobb, og Peter Frølich (H) kallar dei klimaekstremistar og tullingar, viser det ein total mangel på respekt for den heilt reelle frykta deira for korleis det skal gå, seier han i ein kommentar.

Varsla på førehand

Politiet var på førehand varsla om ein del demonstrasjonar, medan andre skulle går føre seg utan forvarsel. Politiet opplyste måndag til NTB at dei ikkje ville gjere noko så lenge alt gjekk roleg for seg. Det vart ikkje meldt om noko bråk eller uro i samband med demonstrasjonane.

Måndag ettermiddag hadde dei fleste demonstrantane forlate departementa og reist vidare for å aksjonere i trafikken. Mellom anna sperra dei Ankerbrua, før dei altså stilte dei seg opp i Majorstukrysset.

Miljøaktivistane har varsla ei rekkje aksjonar i Oslo denne veka og byrja i Frognerparken måndag morgon.

«Jeg aksjonerer fordi fremtiden skremmer meg, nesten like mye som at politikerne ikke tar dette seriøst. Jeg kjenner mye på at politikerne setter sine eigne interesser og rikdom foran vår og vidare generasjoner.", seier Ronja Mylius (19)", ein av aktivistane i ungdomsgruppa XR-Ung på Facebook.

Demonstrasjonen var eit ledd i ein internasjonal aksjon. I London sperra Extinction Rebellion måndag Trafalgar Square og lova to veker med uro i den britiske hovudstaden. Storbritannia er vertskap for FNs klimatoppmøte i november. Fredag klatra aktivistane i gruppa til topps i Brandenburger Tor i Berlin, og stansa trafikken framfor landemerket.

