Jan Bøhler tek kraftig oppgjer med partikulturen i Ap

– Historia om Arbeidarpartiet er ei historie full av personkonfliktar, skriv Bøhler i den nye boka.

– Den stadige uroa har gong på gong tatt merksemda bort frå sjølve politikken. Eg fekk sjølv oppleve ekstremversjonen av dette gjennom formiddagstimane 1. oktober i fjor, då nyheita om at eg hadde meldt meg inn i Senterpartiet blei kjent, seier han.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum er medforfattar til utgivinga, som kjem berre tre veker før valet.

Bøhler viser i boka til at fleire Ap-kollegaer i sosiale medium kalla han ein «jævla svikar» då overgangen til Sp vart kjent.

-Eg hadde nok rekna med reaksjonar i slike retningar, berre ikkje med ein så krass ordlyd. Og nokon takk for 36 års døgnet rundt-innsats for partiet, eller for valresultata eg hadde bidratt til på austkanten og i Groruddalen, fekk eg iallfall ikkje, skriv han.

I Ap blir «Partiet, med stor P, fort ei heilag ku», åtvarar Bøhler. Partiet blir prega ifølgje han av ein fraksjonerings- og posisjoneringskultur, med dårleg kontakt med grasrota.

