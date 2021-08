Meddommarkompensasjon for studentar har ikkje vorte justert sidan 1983

innenriks

Alle som er meddommarar under rettssaker, får kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Men kompensasjonen for studentar og trygda har ikkje vorte justert på over 38 år, skriv Framtida.no.

I 2021-kroner svarer 250 kroner til 738 kroner.

Marius Oscar Dietrichson, leiar for forsvarargruppa i Advokatforeningen, seier at det er opplagt at kompensasjonen for studentar må justerast.

– Dei får dobbeltarbeid. Dei må både fungere som meddommarar, og så må dei lese seg opp på det dei har gått glipp av. Samtidig blir dei i realiteten ikkje kompensert økonomisk. Dermed blir det ein full-faktor vekk frå dette vervet for studentar. Det er uheldig. Også dei burde bli representerte, seier han.

Det har lenge vore etterspurt fleire unge meddommarar. Ei undersøking frå 2018 blant 15.000 meddommarar i lagmannsretten viser at 60 prosent av meddommarane i Noreg var 50 år eller eldre, og berre 2,8 prosent under 30 år.

Justis- og beredskapsdepartementet seier at dei ikkje har nokon planar om å justere godtgjeringa.

(©NPK)