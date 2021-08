Nye koronatiltak i Voss kommune

innenriks

– Bakgrunnen er smittesituasjonen og eit svært omfattande arbeid med testing og smittesporing, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Til saman blir fleire hundre nærkontaktar ramma, og dette har igjen ført til eit kraftig press på testsenteret. Alle nærkontaktane skal testast både to og tre gonger, i tillegg til den ordinære testinga.

Voss gjeninnfører derfor smittekarantene for dei unge, sjølv om dei nasjonale råda opna for å fjerne denne karantenen for personar under 18 år, mot at dei blir testa hyppig etter nærkontakt med ein smitta.

Fredag melde kommunen om aukande smittetrend med 23 tilfelle den siste veka.

(©NPK)