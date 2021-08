Organisasjonar ber Noreg trappe opp evakueringa av afghanske flyktningar

innenriks

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen bad i helga medlemslanda om å ta imot dei afghanske flyktningane som no blir evakuerte frå Kabul.

Norsk Folkehjelp, som tek imot alle kvoteflyktningar som kjem til Noreg, seier dei framleis ventar på signal om korleis regjeringa innretta seg til EU-oppmodinga.

– Noreg har til liks med resten av Europa eit moralsk ansvar for å hjelpe til i relokaliseringa av evakuerte afghanarar. Vi forventar at Noreg tek ei offensiv rolle i arbeidet med å arbeide fram ein koordinert innsats for å komme fram til løysingar for flyktningar som treng vern, seier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp i ei pressemelding.



Hjelpeorganisasjonen er bekymra for tryggleiken til ein potensiell ny flyktningstraum frå Afghanistan.

– Per i dag finst det ingen sikker og lovleg måte å komme seg til Europa for menneske med vernebehov. Faren for at personar på flukt hamnar i hendene til smuglarar og blir offer for menneskehandel, er stor, seier Westhrin.

Direktør for Barns rettar og berekraft, Kristin Oudmayer i Unicef Noreg, ber norske styresmakter gjere alt dei kan for å identifisere og verne dei evakuerte barna frå Afghanistan.

– Vi forventar at norske styresmakter aktivt samarbeider med lokale organisasjonar og andre relevante aktørar for å kartleggje kor foreldra og familien til barna er. Saman med Unicef Afghanistan er vi klare til å hjelpe norske styresmakter i arbeidet for å sikre ein best mogleg og raskast mogleg prosess fram mot gjenforeining med foreldra, seier ho.

(©NPK)