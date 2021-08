Over 50 nye smitta i Trondheim i helga – flest ungdom

innenriks

I helga vart det gjennomført vel 1.500 testar i Trondheim, opplyser kommunen i ei pressemelding.

– Gjennom helga har vi erfart at mange ikkje møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timar som ikkje blir nytta, blir avbestilte så fort det lèt seg gjere slik at andre kan nytte seg av timen, heiter det på nettsidene til kommunen.

Samtidig blir det jobba med å få på plass eit betre tilbod med hurtigtesting for barn og unge i skule og barnehage.

Ungdomssmitte

I fleire byar blir det meldt om stor smitteauke nettopp i desse aldersgruppene. 20 av dei 52 smitta i Trondheim er mellom 10 og 20 år.

I Stavanger og Sandnes er 17 av dei 29 som i det siste døgnet har testa positivt for korona, barn og ungdommar.

I helga er det registrert 38 nye smittetilfelle i Drammen kommune. Også her ser ein ein klar tendens til at aldersgruppa 10–19 år har flest smittetilfelle.

Tiltak på Vestlandet

I Bergen er det litt eldre som opplever høg smitte – over halvparten av 50 nye smittetilfelle søndag var i 20-åra, ifølgje oversikta til kommunen. Men den siste tida er det òg i vestlandsbyen mange tenåringar som er smitta.

– Smittetala ser ut til å ha stabilisert seg på eit relativt høgt nivå. Det er mange med ukjend eller uavklart smitteveg på grunn av krevjande smittesporingsarbeid. Tenåringar dominerer smittebiletet, og der ein kjenner smitteveg eller smittestad, er det nærkontaktar som dominerer, sa smittevernoverlege Egil Bovim før helga.

I Bergen held dei også fram strenge smittevernreglane ut denne veka, mellom anna påbod om munnbind der einmeteren ikkje kan overhaldast på kollektivtransport og andre offentlege stader.

Voss kommune innfører nye tiltak frå og med tysdag på grunn av smittesituasjonen der. Alle skular og barnehagar er på gult nivå, opplyser kommunen.

(©NPK)