Solid opptur for Oslo Børs

Oslo Børs tok igjen delar av det tapte etter at hovudindeksen fall over to prosent førre veke.

Ved børsslutt måndag enda alle dei fem mest omsette selskapa med positivt forteikn. Equinor, som steig 3,2 prosent, tronar øvst på lista, følgd av Kahoot (+8,4), Norsk Hydro (+4,6), Yara (+1,9) og Nel (+2,5).

Kryptoaksjen Harmonychain steig måndag 35,6 prosent etter rekyl i bitcoin-kursen. Aksjen har den siste månaden stige nær 170 prosent, skriv Finansavisen.

E24 skriv at vindkraftutviklaren Magnora måndag melde at dei har nådd eit «kommersielt gjennombrudd» for det deleigde dotterselskapet deira Evolar, som har fått ein avtale med ein «ledende aktør innen den industrielle solcelle-økosystemet». Aksjen enda opp 14,4 prosent.

Også dei tonegivande børsane i Europa var med på oppturen. DAX 30 i Frankfurt steig med 0,33 prosent, FTSE 100 i London gjekk opp 0,37 prosent og CAC 40 i Paris enda opp 1,03 prosent.

Oljeprisen bidrog sterkt til oppturen på børsen. Ved stengjetid måndag vart eit fat nordsjøolje i snitt omsett for 68,34 dollar fatet, opp 2,8 prosent. Til samanlikning kosta eit fat 65,93 dollar ved børsslutt fredag. Amerikansk lettolje steig 5,5 prosent til 65,34 dollar fatet.

