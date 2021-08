24 kommunar får millionstøtte til ressurskrevjande tenester

innenriks

Det opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i ei pressemelding.

Av kommunane som får støtte finn ein mellom anna Vanylven og Sande i Møre og Romsdal, som får høvesvis 1,1 millionar kroner og 1,7 millionar kroner.

Lyngen kommune i Troms er den kommunen som får den største summen, dei får 7,7 millionar kroner i støtte. Rollag kommune i Viken får minst, då dei får 84.000 kroner i støtte.

I statsbudsjettet for 2021 vart det vedteke at 55 millionar kroner skal fordelast til kommunar med under 3.200 innbyggjarar som har høge utgifter per innbyggjar til ressurskrevjande tenester.

− Med støtta legg vi betre til rette for at mindre kommunar med høge utgifter skal kunne yte gode tenester til innbyggjarar med store behov, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

