25 nye smitta registrert i Trondheim – fleire med ukjend smittekjelde

innenriks

18 av dei smitta har kjende nærkontaktar, to er smitta i utlandet, fire har førebels ukjend smittekjelde og éin er uavklart, opplyser Trondheim kommune. Med unntak av to personar er alle anten i tenåra eller 20-åra.

Ifølgje Adresseavisen er fleirtalet av smittetilfella med ukjend smittekjelde frå studentmiljøet.

– Litt av utfordringa med studentane er at dei har veldig mange nærkontaktar, så det tek naturlegvis noko lengre tid å spore dei. Nokon har vore på to nachspiel og fire hyblar på ein kveld, og det er meir krevjande smittesporing enn for ein familie som berre har vore på jobb og skule, seier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune til avisa.

696 personar testa seg i Trondheim måndag.

Gjennom helga vart det registrert 52 nye smitta i kommunen. 1.568 testa seg frå fredag til søndag.

(©NPK)