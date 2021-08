267 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

innenriks

Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 117 smitta per dag i hovudstaden. 65 prosent av dei til saman 1.814 smitta personane dei to siste vekene er under 30 år, medan berre 6,6 prosent har passert 50 år.

Smittetala er høgast i Alna bydel som har eit smittetrykk på 452 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Det siste døgnet er det registrert 29 nye smitta i bydelen.

Deretter følgjer Stovner med 429 og Søndre Nordstrand med 399. Smittetrykket er lågast i bydelane Ullern og Nordstrand, der tala er høvesvis 153 og 160.

(©NPK)